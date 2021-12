Salto con gli sci femminile: Nika Kriznar piazza il colpo a Ljubno e batte Marita Kramer. Tre slovene nelle prime quattro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Silvester Tournament, che a Ljubno vuole essere alternativa femminile al Torneo dei quattro Trampolini maschile, vede una sorpresa non di poco conto in termini di vittoria conclusiva. E non è tanto perché a vincere è Nika Kriznar, padrona di casa, ma perché la battuta è Marita Kramer, cioè colei che finora ha dominato. Di più: Kriznar la gara la vince con un clamoroso secondo Salto da 94.5 metri sull’HS94 patrio, che la porta a 132 punti di serie (vinta) e a un totale di 263.7, contro il 259.9 dell’austriaca che pure aveva comandato la prima serie atterrando sull’HS con 134.7 punti. Ma la festa slovena la completano Ema Klinec e Ursa Bogataj, terza e quarta con 257.2 e 249.6 punti. Per l’una frutto di una combinazione di due salti ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Silvester Tournament, che avuole essere alternativaal Torneo deiTrampolini maschile, vede una sorpresa non di poco conto in termini di vittoria conclusiva. E non è tanto perché a vincere è, padrona di casa, ma perché la battuta è, cioè colei che finora ha dominato. Di più:la gara la vince con un clamoroso secondoda 94.5 metri sull’HS94 patrio, che la porta a 132 punti di serie (vinta) e a un totale di 263.7, contro il 259.9 dell’austriaca che pure aveva comandato la prima serie atterrando sull’HS con 134.7 punti. Ma la festa slovena la completano Ema Klinec e Ursa Bogataj, terza e quarta con 257.2 e 249.6 punti. Per l’una frutto di una combinazione di due salti ...

