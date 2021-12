Salta il Capodanno di Canale 5? Tantissimi ospiti positivi al covid, ecco di chi si tratta e cosa accadrà (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre dovrebbe esserci il consueto appuntamento con il Capodanno di Canale 5. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando una marea di disdette in quanto molti ospiti sono risultati positivi al covid. Dopo l’annuncio dato da Al Bano nella giornata di ieri, anche altre due persone saranno assenti dal palco di Federica L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre dovrebbe esserci il consueto appuntamento con ildi5. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando una marea di disdette in quanto moltisono risultatial. Dopo l’annuncio dato da Al Bano nella giornata di ieri, anche altre due persone saranno assenti dal palco di Federica L'articolo proviene da KontroKultura.

