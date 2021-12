Salernitana, ultime ore di speranza prima dell’esclusione: oggi scade il termine ultimo (Di venerdì 31 dicembre 2021) ultime ore di speranza per la Salernitana, che questa sera vedrà scadere il termine ultimo per la vendita. Il club campano rischia sempre più l’esclusione dal campionato di Serie A, che a sua volta rischierebbe di vedere un girone di ritorno a 19 squadre. I due trustee indipendenti dalla precedente proprietà di Lotito e Mezzaroma hanno cercato e analizzato possibili acquirenti, senza mai trovare però la soluzione giusta. E se l’Assemblea di Lega si era detta favorevole ad una proroga fino a fine campionato, i vertici federali hanno respinto la richiesta. In realtà qualche ora in più di speranza potrebbe essere data fino all’inizio del nuovo anno, dato che eventuali bonifici potrebbero arrivare lunedì per i tempi tecnici. Ma il destino della Salernitana ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021)ore diper la, che questa sera vedràre ilper la vendita. Il club campano rischia sempre più l’esclusione dal campionato di Serie A, che a sua volta rischierebbe di vedere un girone di ritorno a 19 squadre. I due trustee indipendenti dalla precedente proprietà di Lotito e Mezzaroma hanno cercato e analizzato possibili acquirenti, senza mai trovare però la soluzione giusta. E se l’Assemblea di Lega si era detta favorevole ad una proroga fino a fine campionato, i vertici federali hanno respinto la richiesta. In realtà qualche ora in più dipotrebbe essere data fino all’inizio del nuovo anno, dato che eventuali bonifici potrebbero arrivare lunedì per i tempi tecnici. Ma il destino della...

