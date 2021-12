Salernitana, cessione vicina: quattro offerte per il club, una ritenuta già congrua e vincolante (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono ore caldissime alla Salernitana per la deadline fissata a mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno per presentare offerte ai trustee per l’acquisto del club e per far sì che queste, dopo gli esami del caso, possano essere valutate e una accettata con conseguente cessione. In caso contrario, arriverebbe l’esclusione del campionato. Ebbene, secondo quanto rivela TuttoSalernitana, sono quattro le proposte arrivate, sarebbero tutte e quattro congrue e vincolanti e ci sarebbero le garanzie bancarie, una di queste sembra essere in pole ed è quella di Iervolino, arrivata peraltro sul gong. Le altre proposte sul piatto sono quelle del notaio Orlando, quella del gruppo guidato da Cerruti e una arrivata da due imprenditori locali nel campo dell’energia elettrica. La società ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono ore caldissime allaper la deadline fissata a mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno per presentareai trustee per l’acquisto dele per far sì che queste, dopo gli esami del caso, possano essere valutate e una accettata con conseguente. In caso contrario, arriverebbe l’esclusione del campionato. Ebbene, secondo quanto rivela Tutto, sonole proposte arrivate, sarebbero tutte econgrue e vincolanti e ci sarebbero le garanzie bancarie, una di queste sembra essere in pole ed è quella di Iervolino, arrivata peraltro sul gong. Le altre proposte sul piatto sono quelle del notaio Orlando, quella del gruppo guidato da Cerruti e una arrivata da due imprenditori locali nel campo dell’energia elettrica. La società ...

