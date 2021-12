Salernitana, a poche ore dalla fine c’è almeno un’offerta vera: corsa contro il tempo per evitare la cacciata dalla Serie A (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il temine ufficiale è alle 23 e 59: difficile però che calici alla mano si saprà qualcosa di certo sul futuro della Salernitana. Già, perché le offerte dei potenziali acquirenti vanno sì presentate almeno un secondo prima che cali il sipario sul 2021, ma poi ai Trustee tocca fare le opportune verifiche, in particolare quelle bancarie, e col weekend di mezzo è molto probabile che si arrivi almeno a lunedì. Per ora tuttavia l’importante è che ci siano offerte: è una prima condizione per far sì che la storia della Salernitana in Serie A prosegua sul campo in questa stagione e non si arrivi a un’esclusione che a questo punto neppure si potrebbe definire clamorosa, visto come si è arrivati a questo 31 dicembre. E almeno questa voce dovrebbe essere spuntata: di sicuro c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il temine ufficiale è alle 23 e 59: difficile però che calici alla mano si saprà qualcosa di certo sul futuro della. Già, perché le offerte dei potenziali acquirenti vanno sì presentateun secondo prima che cali il sipario sul 2021, ma poi ai Trustee tocca fare le opportune verifiche, in particolare quelle bancarie, e col weekend di mezzo è molto probabile che si arrivia lunedì. Per ora tuttavia l’importante è che ci siano offerte: è una prima condizione per far sì che la storia dellainA prosegua sul campo in questa stagione e non si arrivi a un’esclusione che a questo punto neppure si potrebbe definire clamorosa, visto come si è arrivati a questo 31 dicembre. Equesta voce dovrebbe essere spuntata: di sicuro c’è ...

Advertising

fattoquotidiano : Salernitana, a poche ore dalla fine c’è almeno un’offerta vera: corsa contro il tempo per evitare la cacciata dalla… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Mancano poche ore al 2022, ma la situazione della #Salernitana? ?? Dispiace sopratutto per i suoi tifosi che non meritano… - juventusfans : Mancano poche ore al 2022, ma la situazione della #Salernitana? ?? Dispiace sopratutto per i suoi tifosi che non mer… - occhio_notizie : Spuntano altri possibili acquirenti, ma manca sempre meno al punto di non ritorno... - infoitsport : Salernitana: poche ore alla verità -