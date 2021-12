S.W.A.T 4, anticipazioni ultima puntata 1° gennaio 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) S.W.A.T. 4 giungerà all'epilogo il 1° gennaio 2022 con gli episodi intitolati rispettivamente Circolo vizioso e Veritas Vincit. La trama rivela che il protagonista Hondo dovrà prendere una decisione molto difficile che potrebbe compromettere il suo futuro lavorativo. Nel frattempo, lui e la squadra indagheranno su uomini senza scrupoli che costringono donne a prostituirsi e sul bombardamento alla stazione di polizia. S.W.A.T. 4, trama 1° gennaio: Hondo e la squadra cercano di salvare delle donne costrette a prostituirsi L'ultima puntata di S.W.A.T. 4 vedrà Hondo continuare a lottare contro il razzismo e non cedere davanti agli attacchi esterni. L'uomo, nonostante i colpevoli siano stati soltanto trasferiti, continuerà a combattere fino a quando non sarà ascoltato. Inoltre, potrà essere di aiuto ai più ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) S.W.A.T. 4 giungerà all'epilogo il 1°con gli episodi intitolati rispettivamente Circolo vizioso e Veritas Vincit. La trama rivela che il protagonista Hondo dovrà prendere una decisione molto difficile che potrebbe compromettere il suo futuro lavorativo. Nel frattempo, lui e la squadra indagheranno su uomini senza scrupoli che costringono donne a prostituirsi e sul bombardamento alla stazione di polizia. S.W.A.T. 4, trama 1°: Hondo e la squadra cercano di salvare delle donne costrette a prostituirsi L'di S.W.A.T. 4 vedrà Hondo continuare a lottare contro il razzismo e non cedere davanti agli attacchi esterni. L'uomo, nonostante i colpevoli siano stati soltanto trasferiti, continuerà a combattere fino a quando non sarà ascoltato. Inoltre, potrà essere di aiuto ai più ...

