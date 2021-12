Rrahmani: “Questo il miglior anno della mia carriera, Napoli? Lottiamo per lo Scudetto” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il difensore azzurro parla del suo 2021 e degli obbiettivi del Napoli per questa stagione Amir Rrahmani, difensore del Napoli recentemente premiato come miglior giocatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il difensore azzurro parla del suo 2021 e degli obbiettivi delper questa stagione Amir, difensore delrecentemente premiato comegiocatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pasquale_caos : @giovwastaken Con questo tweet la probabilità di esito positivo di Rrahmani sale dal 99 al 99,9% - giovwastaken : ieri ero indeciso se scrivere Osimhen o Rrahmani, per fortuna ho scritto Rrahmani sennò in questo momento sarei imp… - julien170905 : Cara @sscnapoli sarebbe logico il 2 gennaio avessimo un nuovo centrale. Credo Rrahmani sia diffidato e se JJ veniss… - Juliano_1926 : @effective_raff Questo è vero: con Jesus, Rrahmani e Petagna puoi lottare per il 4° posto. Però, Osimhen a parte, c… -