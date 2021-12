Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ricordano il balletto di Capodanno al Gf Vip 5 (Video) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rosalinda Cannavò ricorda con Andrea Zenga i momenti vissuti a Capodanno del 2021 al Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga lo scorso anno hanno festeggiato in tv. L’anno scorso i vipponi infatti ci hanno accompagnato nei festeggiamenti di fine anno e inizio del 2021. Oggi, con una storia Instagram, Rosalinda Cannavò ricorda quel momento pubblicando il Video del balletto e non dimenticandosi di taggare alcuni ex vip: Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Carlotta Dell’Isola e naturalmente il suo Andrea Zenga. “Amore non ti ricorda niente questa canzone?” domanda Rosalinda al ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)ricorda coni momenti vissuti adel 2021 al Grande Fratello Vip 5lo scorso anno hanno festeggiato in tv. L’anno scorso i vipponi infatti ci hanno accompagnato nei festeggiamenti di fine anno e inizio del 2021. Oggi, con una storia Instagram,ricorda quel momento pubblicando ildele non dimenticandosi di taggare alcuni ex vip:Zelletta, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Carlotta Dell’Isola e naturalmente il suo. “Amore non ti ricorda niente questa canzone?” domandaal ...

