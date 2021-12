Roma voto 5.5: dal silenzio dei Friedkin alla mossa Mourinho, fino al rendimento della squadra (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, il 2021 non ha portato grandi soddisfazioni sul campo, ma i Friedkin hanno tracciato un solco con l’ingaggio di Mourinho Una manciata di ore alla fine del 2021, per certi versi annus horribilis per i giallorossi, perlomeno sul campo. Il 2020 era finito con buoni auspici, complice la positiva posizione di classifica che lasciava ben sperare in vista di un piazzamento Champions. Con l’anno nuovo però, la magia è presto finita: gennaio e febbraio avevano ulteriormente illuso la piazza, pur non essendo stati idilliaci, poi il disastro in primavera inoltrata. La difesa a 3, che aveva permesso a Fonseca di dare compattezza alla squadra, è finita per crollare a causa dello scarso rendimento del centrocampo. Nel buio totale, che avrebbe portato i giallorossi a subire 58 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021), il 2021 non ha portato grandi soddisfazioni sul campo, ma ihanno tracciato un solco con l’ingaggio diUna manciata di orefine del 2021, per certi versi annus horribilis per i giallorossi, perlomeno sul campo. Il 2020 era finito con buoni auspici, complice la positiva posizione di classifica che lasciava ben sperare in vista di un piazzamento Champions. Con l’anno nuovo però, la magia è presto finita: gennaio e febbraio avevano ulteriormente illuso la piazza, pur non essendo stati idilliaci, poi il disastro in primavera inoltrata. La difesa a 3, che aveva permesso a Fonseca di dare compattezza, è finita per crollare a causa dello scarsodel centrocampo. Nel buio totale, che avrebbe portato i giallorossi a subire 58 ...

