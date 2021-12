Roma, un giocatore positivo al Covid: ha dei sintomi e non verrà rivelato il suo nome (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un giocatore della Roma è risultato positivo al Covid-19. Il club è tornato ad allenarsi ed è stato evidenziato un caso di positività di un calciatore della prima squadra. E’ sintomatico, seppur lievemente, ed è già in isolamento. Nei prossimi giorni proverà a fare un nuovo test per capire se sia già guarito. Per privacy, il giocatore preferisce che il suo nome non sia rivelato. Nel frattempo, il club è tornato ad allenarsi agli ordini di Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Undellaè risultatoal-19. Il club è tornato ad allenarsi ed è stato evidenziato un caso di positività di un calciatore della prima squadra. E’ sintomatico, seppur lievemente, ed è già in isolamento. Nei prossimi giorni proverà a fare un nuovo test per capire se sia già guarito. Per privacy, ilpreferisce che il suonon sia. Nel frattempo, il club è tornato ad allenarsi agli ordini di Mourinho. SportFace.

