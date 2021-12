Roma | morto l’attore Paolo Calissano | aveva 54 anni

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il mondo della tv e lo showbiz made in Italy perde, attore noto ai telespettatori soprattutto per il ruolo storico di protagonista della fiction Incantesimo. Il corpo dell’artista è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine nella Capitale.avrebbe sofferto di depressione e, in merito al suo decesso, non si escludono due ipotesi, ovvero che la morte possa essere stata volontaria oppure involontaria. Nel frattempo, si attendono i risultati dell’autopsia sulla salma delperde la vita prima nelle festività natalizie Non è un momento facile per i fedeli sostenitori nonché i cari dello storico attore di Incantesimo,genovese èall’età di 54 ...