Roma, festeggiamenti ‘incivili’: lanciano petardi verso i bambini che attendono la metro insieme ai genitori (Di sabato 1 gennaio 2022) Notte di San Silvestro a Roma. Proseguono i controlli della Polizia Locale per il rispetto dell’ordinanza contro l’uso dei petardi e dei fuochi d’artificio. E proseguono, purtroppo, gli atteggiamenti sconsiderati di alcune persone che – nonostante i divieti – continuano ad agire in sfregio a qualsiasi regola. Leggi anche: Roma, circondano un giardino con 40 chili di ‘botti’ illegali pronti ad esplodere: sequestrati (FOTO) Lancio petardi verso la fermata metro Colosseo Questa sera, intorno alle ore 22:30, alcune persone non identificate hanno iniziato a lanciare petardi dall’alto sugli avventori della stazione metropolitana Colosseo, dove erano presenti anche numerosi bambini. Vista la pericolosità della situazione e la presenza dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022) Notte di San Silvestro a. Proseguono i controlli della Polizia Locale per il rispetto dell’ordinanza contro l’uso deie dei fuochi d’artificio. E proseguono, purtroppo, gli atteggiamenti sconsiderati di alcune persone che – nonostante i divieti – continuano ad agire in sfregio a qualsiasi regola. Leggi anche:, circondano un giardino con 40 chili di ‘botti’ illegali pronti ad esplodere: sequestrati (FOTO) Lanciola fermataColosseo Questa sera, intorno alle ore 22:30, alcune persone non identificate hanno iniziato a lanciaredall’alto sugli avventori della stazionepolitana Colosseo, dove erano presenti anche numerosi. Vista la pericolosità della situazione e la presenza dei ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, festeggiamenti ‘incivili’: lanciano petardi verso i bambini che attendono la metro insieme ai genitori - AgenziaVISTA : Capodanno? A casa. Le voci dei romani sui festeggiamenti per il primo dell'anno #capodanno #roma - Mio_Capitano_10 : RT @MagliaDellaRoma: Venerdì 3 Febbraio 1984. La Roma campione di Italia viene invitata in Brasile dal São Paulo per disputare un’amichevo… - Gedanilo : RT @MagliaDellaRoma: Venerdì 3 Febbraio 1984. La Roma campione di Italia viene invitata in Brasile dal São Paulo per disputare un’amichevo… - Crazyy_99_ : RT @EsattoC: ROMA: ANCHE QUI INIZIANO I FESTEGGIAMENTI - NEI PARCHEGGI UNA COPPIA SCOPA CON NONCHALANCE! ???? Retwitta per altri video “BEC… -