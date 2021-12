(Di venerdì 31 dicembre 2021) Avevano preparato tutto per una festa “esplosiva”, con fuochi d’artificio e giochi pirotecnici indimenticabili. Peccato che fossero vietati. E peccato, per loro, che un controllo da parte degli agenti della Polizia Locale abbia portato a trovare i 40 kg di materiale esplosivo, nel quartiere Tor Bella Monaca, rovinando così la festa di fine anno. Leggi anche: Capodanno2022, Gualtieri vieta fuochi d’artificio e botti fino al 6 gennaio: l’ordinanza40di fuochi d’artificio e materiale esplosivo E’ successo poco fa a, dove il VI Gruppo Torri della Polizia Locale diCapitale ha scovato, a 20 metri dalla sede stradale, in Via Agostino Mitelli, nel quartiere di Tor Bella Monaca, 40 kg di fuochi d’artificio e materiale esplosivo, poi posti sotto sequestro grazie all’ausilio ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, circondano un giardino con 40 chili di ‘botti’ illegali pronti ad esplodere: sequestrati (FOTO) - emilyquellavera : Domani, se mi gira, parto per Roma. Così, a caso. Tanto sono sola, le persone che mi circondano sono tutte positive… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma circondano

Corriere dello Sport

... le famiglie, le comunità e i luoghi cheil teatro grazie a proposte multidisciplinari ...primo appuntamento il 5 gennaio a cura di Francesco Fiorentino in collaborazione con Università...Sottopasso ferroviario in via: incarico per la relazione geologica e per lo studio di ... Restauro delle mura e sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti dei viali chele mura: ...L’amministrazione vuole rilanciare il turismo in un periodo in cui i viaggi di lunga percorrenza sono messi a rischio dalla pandemia ...Campo de’ Fiori è uno dei centri nevralgici della vita notturna capitolina, a volte anche condotta in modo esagerato, ma allo stesso tempo è anche una piazza ...