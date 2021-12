Rocio Munoz Morales sulle (possibili) nozze con Raoul: “se mai succederà…” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rocio Munoz Morales di recente si è lasciata andare a confidenze e ha rilasciato dichiarazioni in merito alle eventuali nozze con Raoul Bova. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova-AltranotiziaE’ una delle coppie più belle e radiose del mondo dello spettacolo. Lui, ai tempi, è rimasto particolarmente colpito dal suo fascino così intenso e passionale che ha rivoluzionato la sua vita, rompendo il legame coniugale con Chiara Giordano, figlia del più rinomato avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Oggi, i due attori sono più innamorati che mai e hanno due splendide bambine. Inoltre, Raoul ha, anche, altri due figli da quel precedente matrimonio. Ormai sono da diversi anni insieme e i loro fan sperano in una ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021)di recente si è lasciata andare a confidenze e ha rilasciato dichiarazioni in merito alle eventualiconBova.Bova-AltranotiziaE’ una delle coppie più belle e radiose del mondo dello spettacolo. Lui, ai tempi, è rimasto particolarmente colpito dal suo fascino così intenso e passionale che ha rivoluzionato la sua vita, rompendo il legame coniugale con Chiara Giordano, figlia del più rinomato avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Oggi, i due attori sono più innamorati che mai e hanno due splendide bambine. Inoltre,ha, anche, altri due figli da quel precedente matrimonio. Ormai sono da diversi anni insieme e i loro fan sperano in una ...

Raoul Bova frena sulle nozze con Rocio Munoz Morales: 'Siamo già una famiglia' Raoul Bova e Rocio Munoz Morales presto sposi? Lui frena: 'Per me siamo già una famiglia' Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales , genitori di due bimbe.

intervistata da 'Fanpage.it', ha fatto una sorta di 'mea culpa' sui gossip alimentati durante il matrimonio con Belen Rodriguez: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in crisi? La smentita Raoul Bova

Grazia è in edicola con Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova

