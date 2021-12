Rocco Hunt ha vinto nella sezione ‘Nuove Proposte’ al Festival di Sanremo 2014: ricordate con quale brano? E’ stato un successo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rocco Hunt ha vinto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014: ricordate con quale brano? Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, ha raggiunto in questi anni, con la sua musica, il successo. L’artista ha vinto tanti dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e “Un bacio L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021)haNuove Proposte aldicon, pseudonimo diPagliarulo, ha raggiunto in questi anni, con la sua musica, il. L’artista hatanti dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e “Un bacio L’articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FiorellaMannoia : Ci vediamo stasera! Saranno con me Alice, Rocco Hunt, Alex Britti e Stefano Rapone! Vi aspetto ??… - IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - Abiquitous : @Zziagenio78 Non pensi che abbiamo già sofferto abbastanza? Ci meritiamo pure Rocco Hunt per tre ore di seguito (co… - AttilaAzureRive : RT @Zziagenio78: Concertone di Capodanno che si sta riempiendo di positivi alla fine resterà solo Rocco Hunt che canta tre ore di fila la s… - sbirillina : RT @Zziagenio78: Concertone di Capodanno che si sta riempiendo di positivi alla fine resterà solo Rocco Hunt che canta tre ore di fila la s… -