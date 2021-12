Roberto Fiore deve rimanere in prigione, respinta la richiesta di scarcerazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le ha provate tutte, anche giocando la carta di una persona positiva all’interno della casa circondariale in cui è rinchiuso dopo l’assalto alla sede romana della CGIL. Insomma, aveva estremizzato quel pericolo pandemico che aveva sempre minimizzato nelle sue manifestazioni di piazza contro il Green Pass e tutti gli altri provvedimenti presi dai governi per contenere la curva epidemiologica. Ma ora Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, dovrà rimanere in prigione visto che la sua richiesta di scarcerazione è stata respinta. Roberto Fiore, respinta la sua richiesta di scarcerazione Solo qualche giorno fa, attraverso un’istanza presentata dal suo avvocato, Roberto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le ha provate tutte, anche giocando la carta di una persona positiva all’interno della casa circondariale in cui è rinchiuso dopo l’assalto alla sede romana della CGIL. Insomma, aveva estremizzato quel pericolo pandemico che aveva sempre minimizzato nelle sue manifestazioni di piazza contro il Green Pass e tutti gli altri provvedimenti presi dai governi per contenere la curva epidemiologica. Ma ora, leader di Forza Nuova, dovràinvisto che la suadiè statala suadiSolo qualche giorno fa, attraverso un’istanza presentata dal suo avvocato,...

Advertising

fanpage : Roberto Fiore resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare di Roma a seguito della richies… - Moonrider_acme : RT @fanpage: Roberto Fiore resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare di Roma a seguito della richiesta di scarc… - aranciaverde : RT @fanpage: Roberto Fiore resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare di Roma a seguito della richiesta di scarc… - Straccia2 : RT @Open_gol: Il leader di Forza Nuova resta in carcere anche per Capodanno - tinas48 : RT @fanpage: Roberto Fiore resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare di Roma a seguito della richiesta di scarc… -