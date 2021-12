Roberto Burioni al veleno sui social “Dopo Heather Parisi …” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continuano a far discutere le parole espresse durante una diretta Instagram dalla famosa attrice romana Diana Del Bufalo. La giovane donna nelle ultime ore è stata travolta da critiche e polemiche e tra coloro che hanno commentato le sue parole vi troviamo anche il noto virologo Roberto Burioni. Ma, quali sono state le sue parole? Diana Del Bufalo al centro di numerose polemiche Diana Del Bufalo è diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli anni però la giovane si è affermata nel mondo dello spettacolo, è diventata una bravissima attrice ed è anche molto seguita sui social. E proprio sui social la ragazza ha rivelato di non essersi ancora sottoposta al vaccino anti-covid precisando di aver ricevuto tale consiglio dal suo medico di ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continuano a far discutere le parole espresse durante una diretta Instagram dalla famosa attrice romana Diana Del Bufalo. La giovane donna nelle ultime ore è stata travolta da critiche e polemiche e tra coloro che hanno commentato le sue parole vi troviamo anche il noto virologo. Ma, quali sono state le sue parole? Diana Del Bufalo al centro di numerose polemiche Diana Del Bufalo è diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli anni però la giovane si è affermata nel mondo dello spettacolo, è diventata una bravissima attrice ed è anche molto seguita sui. E proprio suila ragazza ha rivelato di non essersi ancora sottoposta al vaccino anti-covid precisando di aver ricevuto tale consiglio dal suo medico di ...

Advertising

zazoomblog : Roberto Burioni al veleno sui social “Dopo Heather Parisi …” - #Roberto #Burioni #veleno #social - Mibavi1 : RT @Alexanderxxvii1: Il Codacons denuncia alla Procura della Repubblica l’infettivologo Matteo Bassetti, il microbiologo Roberto Burioni e… - _DAGOSPIA_ : ROBERTO BURIONI SI IMBUFALISCE CON DIANA DEL BUFALO E TWITTA: DOPO HEATHER PARISI E RED RONNIE...… - ciemme71 : RT @peruginoean: il 10.2.2020 Il virologo Roberto Burioni dichiarò in Tv a ' che tempo che fa' in merito al Coronavirus: 'In Italia siamo t… -