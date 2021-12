Ritorno in classe, De Luca: “Ragionare seriamente sulla riapertura a fine gennaio” (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Bisogna cominciare a Ragionare seriamente sulla riapertura dell'anno scolastico. Mi auguro che sia possibile nei prossimi giorni fare un ragionamento pacato e responsabile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Bisogna cominciare adell'anno scolastico. Mi auguro che sia possibile nei prossimi giorni fare un ragionamento pacato e responsabile". L'articolo .

Advertising

sportli26181512 : Moto2, tutti i piloti e i team del Mondiale 2022: Dalla Moto3 arrivano il neo campione iridato Acosta e Niccolò Ant… - 2Qrocky : RT @GiancarloDeRisi: Scuola, il ritorno sarà difficile: Omicron minaccia la presenza in classe, e già molti sindaci hanno rinviato il rient… - GiancarloDeRisi : Scuola, il ritorno sarà difficile: Omicron minaccia la presenza in classe, e già molti sindaci hanno rinviato il ri… - ProDocente : Ritorno in classe, in Abruzzo slitta tutto al 10 gennaio: screening straordinario dal 7 al 9 gennaio. ORDINANZA - zazoomblog : Ritorno in classe in Abruzzo slitta tutto al 10 gennaio: screening straordinario dal 7 al 9 gennaio. ORDINANZA -… -