Rissa tra i parenti per l'eredità: il funerale finisce nel caos a Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Rissa tra le famiglie è scoppiata al termine del funerale di una ottantenne: la causa? L'eredità di una casa che dovrà essere condiviso tra fratelli, zii e cugini. È successo proprio davanti alla... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 dicembre 2021) Latra le famiglie è scoppiata al termine deldi una ottantenne: la causa? L'di una casa che dovrà essere condiviso tra fratelli, zii e cugini. È successo proprio davanti alla...

Advertising

Damianodanny1 : EREDITA’ SPETTA A ME LA CASA E’ MIA SCATTA LA RISSA A FUNERALE A ROMA PARENTI ANZIANA DECEDUTA SONO SUONATE RIVE… - RassegnaZampa : #Roma, rissa e feriti al funerale tra parenti: la lite furiosa per l'eredità - DaniR64 : RT @ilmessaggeroit: #roma, #rissa e feriti al #funerale tra parenti: la lite furiosa per l’eredità - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma, #rissa e feriti al #funerale tra parenti: la lite furiosa per l’eredità - ilmessaggeroit : #roma, #rissa e feriti al #funerale tra parenti: la lite furiosa per l’eredità -