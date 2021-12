Rissa per l’eredità durante il funerale della zia: follia durante le esequie a Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si sa, inutile girarci attorno, anche i funerali possono tirare fuori il peggio del genere umano quando si tratta di eredità, soprattutto quando non scorre buon sangue all’interno della famiglia. Proprio come è avvenuto a Roma, presso la chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio, durante le esequie di un’anziana donna Maria Teresa Rizzo di 80, zia, sorella e cugina; deceduta per malattia. A far surriscaldare gli animi è stata l’eredità ed anche una casa che con la morte dell’anziana dovrà essere divisa tra fratelli, cugini e zii; il tutto mentre la bara della defunta donna non aveva nemmeno raggiunto il cimitero. Insomma, era chiaro che i presenti al funerale fossero lì più che per dare l’ultimo saluto alla zia per dire la loro sulla spartizione dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si sa, inutile girarci attorno, anche i funerali possono tirare fuori il peggio del genere umano quando si tratta di eredità, soprattutto quando non scorre buon sangue all’internofamiglia. Proprio come è avvenuto a, presso la chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio,ledi un’anziana donna Maria Teresa Rizzo di 80, zia, sorella e cugina; deceduta per malattia. A far surriscaldare gli animi è stataed anche una casa che con la morte dell’anziana dovrà essere divisa tra fratelli, cugini e zii; il tutto mentre la baradefunta donna non aveva nemmeno raggiunto il cimitero. Insomma, era chiaro che i presenti alfossero lì più che per dare l’ultimo saluto alla zia per dire la loro sulla spartizione dei ...

