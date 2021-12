Ricordate il Bucatino Francesco Saverio Nocciolino | protagonista di Ciao Darwin | ecco oggi che fine ha fatto

Leggi su topicnews

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Nozzolino?chehaNozzolino è un personaggio dello spettacolo che ha guadagnato l’affetto del pubblico grazie alla sua simpatia. I telespettatori lo hanno conosciuto per la prima volta a, programma irriverente in cui il conduttore Paolo Bonolis lo ha definito per la prima volta, soprannome che gli è poi rimasto nel tempo.Nozzolino a Napoli – Foto presa dal canale Instagram dell’influencerDopo la sua partecipazione al programma di Canale 5 è stato invitato spesso ai salotti dei programmi condotti da Barbara D’Urso fino ad arrivare ad essere ...