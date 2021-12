Riccardo Bocalon | il Doge congedato

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è stata una notte in cui tutta Venezia era ai suoi piedi – soprattutto il destro, l’esterno, scarpino arancio fiammante a tirar giù perfino uno stadio a porte chiuse. La gente in canale, presidente Niederauer compreso. Piazza San Marco riaccesa, ‘foghi’ e cortei, zona gialla lavata via. E per chi magari dormiva, ignaro dell’impresa, ci pensavano le campane a festa per le calli: “Din-don, din-don, ha segnato”. L’attaccante veneziano che riporta la sua città in Serie A. Dopo 19 anni, tre fallimenti e la polvere del dilettantismo. Il sogno di ogni bambino, “iniziato da un Castello – sestiere di, ndr – come si addice alle favole”, parola sua. E però manca il gran finale, o forse c’è già stato e questa è un’altra storia. Oggi il Venezia di Paolo Zanetti rosicchia credibilità di partita in partita: le imprese contro Fiorentina, Roma e Juve già di diritto ...