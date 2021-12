Renzi Jr cambia squadra, il figlio dell’ex Premier giocherà nel Poggibonsi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Francesco Renzi, figlio dell’ex Premier Matteo Renzi è un nuovo calciatore del Poggibonsi, formazione che attualmente milita nel girone E di Serie D. La sua stagione 2021/22 era iniziata alla Pistoiese, in Serie C, dopo poco però, Renzi è sceso in D, al Prato per trovare più spazio: 3 reti in 17 presenze. Adesso la sua nuova avventura inizia col Poggibonsi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) FrancescoMatteoè un nuovo calciatore del, formazione che attualmente milita nel girone E di Serie D. La sua stagione 2021/22 era iniziata alla Pistoiese, in Serie C, dopo poco però,è sceso in D, al Prato per trovare più spazio: 3 reti in 17 presenze. Adesso la sua nuova avventura inizia col. SportFace.

