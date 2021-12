Renato Scarpa | il ricordo del regista di ‘Sweet Democracy’ | “Lui e Dario Fo gli unici artisti liberi che sfidarono l’auto-censura del cinema italiano”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “Sarò io il tuo scheletro nell’armadio”. Con questa frase intimidatoria il “navigatissimo” senatore della Prima Repubblica interpretato da(scomparso ieri all’età di 82 anni a Roma) dava la benedizione e il lasciapassare per l’inizio dell’ascesa al poter del giovane premier di Sweet Democracy, lungometraggio diretto da Michele Diomà e co-prodotto da Donald Ranvaud, tra gli ultimi film a cui ha preso parte l’attore cult amato da Massimo Trosi, Carlo Verdone, Fernando Meirelles, Nanni Moretti e altri registi di fama internazionale. IlDiomà ha ricordato con queste parole la sua collaborazione e amicizia con: “Era l’estate del 2015, che forse un giorno gli storici identificheranno come ‘gli anni del renzismo rampante’ quando convinsiFo a ...

GassmanGassmann : Muore Renato Scarpa. Attore raffinato, sottile, persona gentile, dolce, intelligente. RIP ?? - robertosaviano : Quanto mancherai Renato Scarpa, attore di cesello, impegno, coraggio. Il teatro e il cinema perdono un artista vero… - Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - Mazzola_Gerardo : RT @GassmanGassmann: Muore Renato Scarpa. Attore raffinato, sottile, persona gentile, dolce, intelligente. RIP ?? - Grazia_MB : RT @tizianacampodon: Renato #Scarpa, un grande poetico attore. buon viaggio?? 14 settembre 1939, Milano - 30 dicembre 2021 -

Ci ha lasciato ieri a 82 anni. L'attore, nato a Milano, è deceduto a Roma nella sua casa di Montreverde. Attivo fin dalla fine degli anni '60, ha spesso avuto ruoli di caratterista dove però ha sempre lasciato il ...È morto l'attore, attore reso celebre dal personaggio di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi, è morto ieri sera, 30 dicembre, a 82 anni, nella sua abitazione ...È morto a 82 anni, per un malore nella sua abitazione romana, l'attore, caratterista fra i più noti di cinema e tv. Nato a Milano il 14 settembre del 1939, era celebre per il ruolo di Robertino in «Ri ...Lo ricordiamo tutti per aver preso parte a film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ricomincio da tre, Il postino, Un sacco bello, Habemus papam sono solo alcune delle pellicole che hanno i ...