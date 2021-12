Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 31 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia legato anche al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid in Italia è in netto aumento nell’ultima settimana, con 781 caso ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 351 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Cresce di conseguenza il numero di regioni che superano la soglia del 10% per le terapie intensive; sono 12: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi inlegato anche al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid inè in netto aumento nell’ultima settimana, con 781 caso ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 351 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Cresce di conseguenza il numero di regioni che superano la soglia del 10% per le terapie intensive; sono 12: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...

