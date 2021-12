Reggio Calabria | quando il Covid non è l’unico problema | “la verità sulla quarantena della mia famiglia | in casa da 26 giorni e nessuno che venga a farci i tamponi”

Advertising

poliziadistato : 'Non ditemi che il Natale è già passato'. Un saluto da Zagor??che si gode una pausa al sole mentre aspetta il suo co… - soniamicheli1 : RT @Luca_15_5: Adozione del cuore urgentissima per questa piccola di Reggio Calabria che ha forse solo un anno di vita : qualcuno vuole off… - Lilliflo : RT @Luca_15_5: Adozione del cuore urgentissima per questa piccola di Reggio Calabria che ha forse solo un anno di vita : qualcuno vuole off… - citynowit : Il sindaco facente funzioni augura un buon anno nuovo alla Città Metropolitana: 'Sia un anno di vera ricostruzione… - FanTiromancino : Fede ieri, in occasione del #CalabriaFestTuttaitaliana al Teatro Cilea di Reggio Calabria, ha ricevuto il premio SI… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Reggio TV

: CASI ATTIVI 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti). " Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.727 (...: "L'inferno dantesco di Peter Greenaway" chiude il ciclo delle conversazioni sul Settecentenario del Sommo Poeta. Il palinsesto del mese di dicembre, organizzato dal Circolo Culturale "...CATANZARO – Sale rapidamente la curva dei contagi da Covid 19. In Calabri oggi sono +2031 i nuovi casi positivi al Covid. Il bollettino diramato dalla Regione registra anche 3 decessi, tutti nel reggi ...Grande successo per il “Calabria fest tutta italiana 2021”. Al teatro Cilea di Reggio Calabria in diretta streaming su Rai Radio Tutta Italiana. Applausi e premi per i “Top Of The Year” Grande succ ...