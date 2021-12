Reggina, focolaio di Covid: altri 13 positivi scoperti in un solo giorno (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Reggina ha comunicato che in seguito agli ultimi tamponi effettuati giovedì, sono stati rilevati altri tredici positivi al Covid-19 nel gruppo squadra, che aggiungendosi ai cinque già acclarati, porta il totale a diciotto contagi. Dunque un vero e proprio focolaio nel club calabrese, visto che in un solo giorno sono spuntati tredici nuovi casi, che si trovano in isolamento domiciliare così come il resto della squadra. Domenica 2 gennaio riprenderanno gli allenamenti, previo nuovo giro di tamponi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laha comunicato che in seguito agli ultimi tamponi effettuati giovedì, sono stati rilevatitredicial-19 nel gruppo squadra, che aggiungendosi ai cinque già acclarati, porta il totale a diciotto contagi. Dunque un vero e proprionel club calabrese, visto che in unsono spuntati tredici nuovi casi, che si trovano in isolamento domiciliare così come il resto della squadra. Domenica 2 gennaio riprenderanno gli allenamenti, previo nuovo giro di tamponi. SportFace.

