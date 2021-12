Record di positivi in Italia: 144.243 nuovi casi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano state 156. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 idi Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano state 156.

