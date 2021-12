Record di casi in provincia di Latina, 1345 nuovi positivi. Il bollettino del 31 dicembre, dati Comune per Comune (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua l’impennata di casi positivi in provincia di Latina. Dopo gli oltre 700 di ieri, oggi i cittadini devono fare i conti con ben 1345 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, numeri che sono destinati ad aumentare subito dopo le feste. Al punto che il passaggio in zona gialla della Regione Lazio è quasi certo a partire dal prossimo 3 gennaio. CLICCA QUI PER IL bollettino Coronavirus Asl Latina, 1345 nuovi positivi: il bollettino del 31 dicembre Sono 1345 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, positivi che sono così ripartiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua l’impennata diindi. Dopo gli oltre 700 di ieri, oggi i cittadini devono fare i conti con bencontagi nelle ultime 24 ore, numeri che sono destinati ad aumentare subito dopo le feste. Al punto che il passaggio in zona gialla della Regione Lazio è quasi certo a partire dal prossimo 3 gennaio. CLICCA QUI PER ILCoronavirus Asl: ildel 31Sonodi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indiche sono così ripartiti ...

