Rapporto Iss sui nuovi dati riguardanti il Covid | sono in forte aumento incidenza ed Rt Ecco cosa comporta

Advertising

quirinobiscaro : @StefanoFeltri @stanzaselvaggia Quelli che sono a piede libero sono un sacco di vaccinati positivi che nessuno ha m… - ARpilot : @Berlitzxx @GioCher75 @UnoFRAtanti Ben detto! Dall’ultima tabella dell’ISS si può calcolare che la percentuale di m… - Mariann69765723 : @barbarab1974 Guardando i dati dell'ISS, c'è qualcosa che non torna (anche sistemando meglio le date tra diagnosi e… - BaldrighiMattia : @s_ruggeri79 @borghi_claudio Ah e perché è scontata? Ah forse perché non immunizza? Aspetti le allego l’ultimo rapp… - NikDefranco : @VogliaZebra_net Dall'ultimo rapporto iss -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Iss

I numeri del Covid in Italia stanno subendo, nelle ultime ore, delle grossissime maggiorazioni che preoccupano gli italiani: salgono infatti incidenza e Rt nel Paese e sono in aumento i ricoveri per ...Iltra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi nuovo ... Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcolae che ...L'incidenza si è attestata a 783 per 100mila abitanti mentre l'Rt nazionale a 1,18. Ricoveri in aumento e cresce occupazione terapie intensive.Tumori: presentato il rapporto annuale con i dati aggiornati al 2021 su mortalità e sopravvivenza, in un’edizione particolarmente segnata dalla pandemia Cala la mortalità e migliora la sopravvivenza p ...