(Di venerdì 31 dicembre 2021) Jeddah, 31 dic. - (Adnkronos) - Danilosarà regolarmente tra i partenti della 44esima edizione della, al via domani in Arabia Saudita dopo l'ok dei medici.era risultatoal-19 ma, come riportato da The-Race.com e confermato da GPone.com, si sarebbe trattato di una "falsa positività". Di qui il via libera per prendere partecompetizione in sellaKtm.

Advertising

TV7Benevento : Rally: Petrucci falso positivo al Covid, potrà partecipare alla Dakar... - FTraiettoria : Prima falso positivo, poi negativo: Danilo Petrucci potrà partecipare alla Dakar 2022 Scritto da Stefano Nicoli - umbriaOn : #Terni, brivido #Covid e via libera: Danilo #Petrucci inizia la sua #avventura alla #Dakar. Si parte da #Gedda… - FormulaPassion : #Petrucci 'falso positivo', correrà la #Dakar2022 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #Dakar #Rally #KTM #Petrucci Il pilota ternano della KTM era risultato positivo dopo due test negativi - https… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Petrucci

Tra le moto debutta l'ex pilota di MotoGP, DaniloÈ tutto pronto per la partenza dell'edizione 2022 della Dakar . Ilpiù famoso al mondo scatterà l' 1 gennaio a Gedda e si concluderà, ...Danilopotrà partecipare all'edizione della Dakar al via nel fine settimana in Arabia Saudita. Il pilota della KTM è risultato positivo al tampone volto a rilevare l'eventuale positività al ...Jeddah, 31 dic. – (Adnkronos) – Danilo Petrucci sarà regolarmente tra i partenti della 44esima edizione della Dakar, al via domani in Arabia Saudita dopo l’ok dei medici. Petrucci era risultato positi ...Dopo il secondo tampone di giornata, il 31enne di Terni ha ricevuto il benestare dei medici per poter prendere parte alla contesa in sella alla sua KTM alla qua ...