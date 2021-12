Rai | Capodanno saltato? Situazione drammatica e una soluzione drastica

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ildi Rai Uno è sempre più a rischio, come la maggior parte degli eventi in Italia. Ecco come stanno realmente le cose. Era tutto pronto per lo spettacolo di fine anno L’Anno che Verrà, ma qualcosa nelle ultime ore sta andando storto e sta facendo preoccupare gli organizzatori deldi Rai Uno.

Advertising

_GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - Tg3web : Roberto Bolle presenta oggi a Milano 'Danza con me', la quinta edizione dello show di Capodanno in onda su Rai Uno.… - IlContiAndrea : Gli ospiti di #Lannocheverrà, il #Capodanno di Rai Uno: Arisa, Cristiano Malgioglio, Raf con Umberto Tozzi, Achille… - BonsXtheFuture : RT @divanomat: i partecipanti del capodanno rai e mediaset che si positivizzano, amadeus e la panicucci domani sera: - manulamanuz57 : RT @_GigiDAlessio_: Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Capodanno

... invece, andrà in onda un film che i più piccoli adoreranno ed ameranno: gli Aristogatti! E su... Su Canale 5, invece, 'in musica' con la splendida Federica Panicucci. E su Italia Uno, ...... venerdì, dalle 21, anche sul Canale 501, Radio1 e simulcast su RaiPlay, e suItalia), ospitata ... Mediaset risponde con "in musica" dalle 20,40 su Canale 5, presentato - da Bari - da ...VENEZIA - È cosi forte l'emozione di tornare a proporre al mondo il concerto di Capodanno che quasi quasi l'uso della mascherine passa in secondo piano. Ed invece domani ...non brinderà su Rai 1 08:28Notte di Capodanno 2021, il doodle di Google e le tradizioni che resistono alla pandemia 08:28Capodanno in tv tra musica, conto alla rovescia e brindisi: ecco i programmi 08 ...