Quirinale | per il questore della Camera il voto sarà in presenza | Il Covid è bipartisan

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Perché dovremmo preoccuparci per l'elezione del presidente della Repubblica? sarà un voto in presenza, come tutti gli altri" e "basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base". Lo dice il questore della Camera Gregorio Fontana al 'Corriere della sera'. "Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il governo le cambierà ci adegueremo", spiega il deputato di FI che poi sulla richiesta del voto a distanza chiarisce: "In due anni non l'abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L'importante è minimizzare il rischio. Ceccanti propose all'inizio il voto da casa, ora vuol passare dalla propria Camera alla ...

