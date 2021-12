Quirinale | per il questore della Camera il voto sarà in presenza | “Il Covid è bipartisan”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “Perché dovremmo preoccuparci per l’elezione del presidenteRepubblica?unin, come tutti gli altri” e “basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base”. Lo dice ilGregorio Fontana al ‘Corrieresera’. “Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il governo le cambierà ci adegueremo”, spiega il deputato di FI che poi sulla richiesta dela distanza chiarisce: “In due anni non l’abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L’importante è minimizzare il rischio. Ceccanti propose all’inizio ilda casa, ora vuol passare dalla propriaalladi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale per

...perché i nuovi rapporti con la Germania e la Francia (come dimostra anche il Trattato del... Una rampa di lanciola band che ha poi aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, ma ......Mario Draghila riforma del Patto di Stabilità, cioè delle regole del vigore sospese in Europa causa pandemia, ma tuttora valide. L'iniziativa è pure un 'follow - up' del Trattato del...Per questo motivo, che il premier Draghi si trasferisca o meno da Palazzo Chigi al Quirinale non appare più un’alternativa così discriminante. di Luigi O. Rintallo - Quirinale: nessuno schieramento ha ...Mirco Lazzari e Enrico Borghi hanno realizzato una pubblicazione stupenda in ricordo del SIC a dieci anni dalla sua scomparsa a Sepang. Non c'è solo un libro a tiratura numerata (2011 copie) sulla sto ...