Quirinale, per il questore della Camera il voto sarà in presenza: “Il Covid è bipartisan” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Perché dovremmo preoccuparci per l’elezione del presidente della Repubblica? sarà un voto in presenza, come tutti gli altri” e “basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base”. Lo dice il questore della Camera Gregorio Fontana al ‘Corriere della sera’. “Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il governo le cambierà ci adegueremo”, spiega il deputato di FI che poi sulla richiesta del voto a distanza chiarisce: “In due anni non l’abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L’importante è minimizzare il rischio. Ceccanti propose all’inizio il voto da casa, ora vuol passare dalla propria Camera alla Camera di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Perché dovremmo preoccuparci per l’elezione del presidenteRepubblica?unin, come tutti gli altri” e “basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base”. Lo dice ilGregorio Fontana al ‘Corrieresera’. “Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il governo le cambierà ci adegueremo”, spiega il deputato di FI che poi sulla richiesta dela distanza chiarisce: “In due anni non l’abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L’importante è minimizzare il rischio. Ceccanti propose all’inizio ilda casa, ora vuol passare dalla propriaalladi ...

