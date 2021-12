Quasi 2mila migranti morti nel 2021. La Sea Watch attracca a Pozzallo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'anno che si chiude ci consegna un tragico bilancio dei migranti che hanno perso la vita in mare. Almeno 1864 persone, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni. Oltre 400 in più rispetto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'anno che si chiude ci consegna un tragico bilancio deiche hanno perso la vita in mare. Almeno 1864 persone, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni. Oltre 400 in più rispetto ...

Advertising

andy_reds : RT @RescueMed: #Mediterraneo: bilancio tragico per i #migranti. Grazie a @GiansandroMerli @ilmanifesto che dedicano l'ultima #primapagina… - PDryhead : RT @RescueMed: #Mediterraneo: bilancio tragico per i #migranti. Grazie a @GiansandroMerli @ilmanifesto che dedicano l'ultima #primapagina… - SARwatchMED : RT @RescueMed: #Mediterraneo: bilancio tragico per i #migranti. Grazie a @GiansandroMerli @ilmanifesto che dedicano l'ultima #primapagina… - SARwatchMED : RT @GiansandroMerli: Nel 2021, secondo i dati Oim, 144.400 migranti hanno attraversato «senza permesso» le frontiere Ue. La popolazione eur… - thecoolmauri : RT @RescueMed: #Mediterraneo: bilancio tragico per i #migranti. Grazie a @GiansandroMerli @ilmanifesto che dedicano l'ultima #primapagina… -