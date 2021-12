Quarantene | Crisanti attacca il governo | “Altro che Migliori | sono apprendisti stregoni”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “Quale dato scientifico, quale esperienza giustificherebbe questo provvedimento?” Lo chiede Andrea Cristanti, tra gli esperti più citati da giornali e trasmissioni televisive, in una dura critica alla decisione deldi ridurre e azzerare per alcune categorie la quarantena, nonostante l’aumento record dei casi. “Questial”, è il giudizio secco riportato nell’intervista pubblicata da Il Fatto Quotidiano. “Non c’è niente di scientifico: abbiamo appena appreso che la variante omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto”, ha spiegato il docente di microbiologia dell’università ...

...del virologo Andrea, che commenta così all'Adnkronos Salute il contenuto del provvedimento licenziato ieri dal Cdm. A non convincere l'esperto sono le nuove disposizioni sulleper ...... specie quello datato 29 dicembre e approvato con le nuove regole sue Super Green Pass . Per il virologo e microbiologo dell'Università degli Studi di Padova, Andrea, le regole ...L’incogita delle varianti. “Questa variante tende a colpire solo le vie respiratorie superiori – afferma Crisanti – ma non mi illudo ancora sul fatto che possa risolvere il problema del Covid. Questa ...Ci sono i primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron. La variante sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, soprattutto in chi h ...