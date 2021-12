Quarantena, nuove regole in vigore da oggi. Cosa prevedono le nuove norme (Di venerdì 31 dicembre 2021) oggi 31 dicembre 2021 entrano in vigore le nuove norme sulla Quarantena. Il decreto legge “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo la firma del presidente della Repubblica Mattarella. Quarantena in vigore da oggi Le nuove regole sulla Quarantena sono in vigore da oggi, ma Cosa prevedono? Nessun isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di 4 mesi o i guariti nell’arco dello stesso periodo che vengano a contatto con un positivo, se ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021)31 dicembre 2021 entrano inlesulla. Il decreto legge “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo la firma del presidente della Repubblica Mattarella.indaLesullasono inda, ma? Nessun isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di 4 mesi o i guariti nell’arco dello stesso periodo che vengano a contatto con un positivo, se ...

