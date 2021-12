Quarantena covid, nuove regole. “Omicron sfugge a immunità ma con booster protezione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) nuove regole per la Quarantena covid, il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha firmato la circolare di ‘Aggiornamento sulle misure di Quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)’. “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron” di Sars-CoV-2, si legge nella premessa della circolare, “suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021)per la, il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha firmato la circolare di ‘Aggiornamento sulle misure die isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-CoV-2(B.1.1.529)’. “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante” di Sars-CoV-2, si legge nella premessa della circolare, “suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, ...

