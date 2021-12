Quarantena covid, nuove regole. “Omicron sfugge a immunità ma con booster protezione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) nuove regole per la Quarantena covid. “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron” di Sars-CoV-2, si legge nella premessa della circolare di ‘Aggiornamento sulle misure di Quarantena e isolamento’ anti-covid, firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, “suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave”. “Per tali ragioni – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021)per la. “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante” di Sars-CoV-2, si legge nella premessa della circolare di ‘Aggiornamento sulle misure die isolamento’ anti-, firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, “suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buonanei confronti della malattia grave”. “Per tali ragioni – ...

Advertising

_GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - Agenzia_Ansa : Il governo tedesco ha inserito l'Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid… - valefarcu7 : RT @BillyZanne: Quando ho chiesto a Dio di avere le stesse cose di Chiara Ferragni e Fedez intendevo i soldi e la fama, non il Covid e la q… - QdSit : Decreto Covid, quarantena e #Supergreenpass, ecco le nuove regole in vigore da oggi ?????? -