(Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – Il microbiologo Andreaè contrario all’abolizione dellaper vaccinati con booster o doppia dose da non più di quattro mesi: “Non c’èdi– spiega al Fatto Quotidiano – Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalladopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico”. Questa variante “tende a colpire solo le vie respiratorie superiori – afferma– ma non mi illudo ancora sul fatto che possa risolvere il problema del Covid. Non c’è ancora certezza che ...

Advertising

HuffPostItalia : Crisanti: “Quarantena abolita? Decisioni da apprendisti stregoni, senza criterio scientifico' - Z3r0Rules : RT @ImolaOggi: ''Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni'' è l’opinione di Andrea Crisanti, contrario all'abolizione della qua… - Lopinionista : Quarantena abolita, Crisanti: 'Non c'è niente di scientifico' - DesireemailCom1 : RT @ImolaOggi: ''Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni'' è l’opinione di Andrea Crisanti, contrario all'abolizione della qua… - mendeiev : RT @ImolaOggi: ''Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni'' è l’opinione di Andrea Crisanti, contrario all'abolizione della qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena abolita

Il Sole 24 ORE

per i vaccinati? Sono decisioni da apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio'. Così in un'intervista al Fatto Quotidiano Andrea Crisanti, docente di ...Dunque torno a dire: era necessaria questa fuga in avanti con l'abolizione dellaper parte della popolazione in caso di contatto con positivo? Quanto all'auto - sorveglianza aggiunge è ...ROMA - Il microbiologo Andrea Crisanti è contrario all'abolizione della quarantena per vaccinati con booster o doppia dose da non più di quattro mesi: ...“Quarantena abolita per i vaccinati? Sono decisioni da apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio”. Così in un’intervista al Fatto Quotidiano Andrea Crisanti, docente di microbiolo ...