Quanta gente ha ucciso il ritardo sulle terze dosi (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Ormai è riconosciuto nel campo medico da tutti gli studiosi seri che i vaccini anti-Covid, se proprio li vogliamo chiamare così, sono efficaci per circa cinque mesi. Per chi non si è voluto vaccinare ciò prova la consistenza delle critiche, ma chi ha accettato di vaccinarsi sperava di essere protetto magari facendosi in tempi opportuni la terza e, chissà, se necessario persino la quarta dose. Noi oggi ci vogliamo occupare di questi ultimi, perché la loro fiducia è stata tradita da un Governo che non ha saputo gestire la somministrazione della terza dose. Un report dell’Università Cattolica del 16 dicembre 1 ha stimato che oltre 3 ricoveri su 4 tra i vaccinati (il 76%) e addirittura 7 su 10 in terapia intensiva si sarebbero potuti evitare se le persone vaccinate da oltre 5 mesi avessero ricevuto la terza dose. Un ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Ormai è riconosciuto nel campo medico da tutti gli studiosi seri che i vaccini anti-Covid, se proprio li vogliamo chiamare così, sono efficaci per circa cinque mesi. Per chi non si è voluto vaccinare ciò prova la consistenza delle critiche, ma chi ha accettato di vaccinarsi sperava di essere protetto magari facenin tempi opportuni la terza e, chissà, se necessario persino la quarta dose. Noi oggi ci vogliamo occupare di questi ultimi, perché la loro fiducia è stata tradita da un Governo che non ha saputo gestire la somministrazione della terza dose. Un report dell’Università Cattolica del 16 dicembre 1 ha stimato che oltre 3 ricoveri su 4 tra i vaccinati (il 76%) e addirittura 7 su 10 in terapia intensiva si sarebbero potuti evitare se le persone vaccinate da oltre 5 mesi avessero ricevuto la terza dose. Un ...

Advertising

PastoreFrance : RT @NicolaPorro: Il governo non ha saputo gestire la somministrazione della #terzadose. Ecco le morti che si sarebbero potute evitare... ??… - partimeasylover : RT @NicolaPorro: Il governo non ha saputo gestire la somministrazione della #terzadose. Ecco le morti che si sarebbero potute evitare... ??… - ForzaGiorgia2 : RT @NicolaPorro: Il governo non ha saputo gestire la somministrazione della #terzadose. Ecco le morti che si sarebbero potute evitare... ??… - NicolaPorro : Il governo non ha saputo gestire la somministrazione della #terzadose. Ecco le morti che si sarebbero potute evitar… - cianurogiallo : @scassacaz quanta gente frustrata, tw sta diventando peggio di facebook -