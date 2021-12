“Quando ci sarà il picco”. Covid Italia, spaventa l’aumento dei contagi: “La curva salirà ancora molto” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “L’incidenza di Covid crescerà ancora”. Lo prospetta il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Dobbiamo considerare che questa pandemia andrà avanti come le onde provocate da un sasso in uno stagno – ribadisce all’Adnkronos Salute -. Ogni volta che si concentreranno situazioni favorevoli al virus, avremo ulteriori ondate”. Per questo “penso che ci sarà la necessità di una vaccinazione periodica – conferma – presumibilmente con una strategia simile a quella che utilizziamo contro l’influenza”. A tendere, dunque, una profilassi annuale e mirata alle categorie più a rischio. Ma nel frattempo, dopo la terza, faremo anche una quarta dose anti Covid? “Vedremo – risponde il medico – ma andrà fatta a questo punto con vaccini aggiornati” a Omicron, “considerando i 100 giorni necessari per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) “L’incidenza dicrescerà”. Lo prospetta il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Dobbiamo considerare che questa pandemia andrà avanti come le onde provocate da un sasso in uno stagno – ribadisce all’Adnkronos Salute -. Ogni volta che si concentreranno situazioni favorevoli al virus, avremo ulteriori ondate”. Per questo “penso che cila necessità di una vaccinazione periodica – conferma – presumibilmente con una strategia simile a quella che utilizziamo contro l’influenza”. A tendere, dunque, una profilassi annuale e mirata alle categorie più a rischio. Ma nel frattempo, dopo la terza, faremo anche una quarta dose anti? “Vedremo – risponde il medico – ma andrà fatta a questo punto con vaccini aggiornati” a Omicron, “considerando i 100 giorni necessari per ...

