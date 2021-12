Pulp Fiction: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pulp Fiction: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pulp Fiction, film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Tarantino scrisse Pulp Fiction tra il 1992 e il 1993, incorporando scene che il suo amico e collaboratore Roger Avary aveva originariamente scritto per Una vita al massimo. Il film è noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi. Il film è autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che dà due definizioni di dizionario per il ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Tarantino scrissetra il 1992 e il 1993, incorporando scene che il suo amico e collaboratore Roger Avary aveva originariamente scritto per Una vita al massimo. Ilè noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi. Ilè autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che dà due definizioni di dizionario per il ...

latoblubanzai : no vab stasera c’è pulp fiction in tv - Natasha12834 : Italia Uno operazione nostalgia '90 manderà la tripletta Pulp Fiction, The Crow e It. Quest'ultimo probabilmente sp… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Carmen24583545: 10 movies ti know me : 1)La leggenda del pianista sull' oceano 2) Billy Elliot 3) Tacchi a spillo 4) Lezioni di piano… - attipensa : A #italia1 hanno confuso la programmazione di #Capodanno con quella di #Halloween La sposa cadavere Pulp fiction Il corvo It Vabbè che...?? - Gabriel43307329 : @toobipolar4you Non ne guarderò nessuno però se dovessi scegliere, Pulp fiction -

Su Rete 4, Le Comiche con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, mentre su Italia 1 un altro classico della cinematografia moderna come Pulp Fiction.

Italia 1 concluderà il 2021 con Pulp Fiction, Rete 4 con Le Comiche.

"Pulp Fiction": cast, trama e trailer
Venerdì 31 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda su Italia1 l'iconico film scritto e diretto dal genio di Quentin Tarantino dal titolo di Pulp Fiction.

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 31 Dicembre 2021
Gli Aristogatti, Parenti serpenti, A qualcuno piace caldo, Peter Rabbit, Harry ti presento Sally, Hotel Transylvania 3. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: L'anno che verrà, Il meglio del 44mo F

