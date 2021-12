Primo Gennaio 2022 a Roma: eventi, mostre ed idee per iniziare il nuovo anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un inizio di anno davvero spettacolare, per la capitale: il 1° Gennaio arriva “Roma Capodarte 2022”. Saranno tanti gli eventi legati all’arte, al cinema, alla musica, al teatro e alla letteratura che inizieranno proprio alle 15 di domani. Oltre 40 gli spazi presenti in tutta la città per accogliere i vari visitatori. Ci saranno musei civici, teatri, biblioteche comunali, cinema e molto altro, aperti in via del tutto eccezionale. Tante possibilità saranno totalmente gratuite. Vediamo insieme i principali protagonisti, gli appuntamenti e il programma. Ricordiamo che l’ingresso sarà consentito nel rispetto delle normative vigenti sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un inizio didavvero spettacolare, per la capitale: il 1°arriva “Capodarte”. Sartanti glilegati all’arte, al cinema, alla musica, al teatro e alla letteratura che inizierproprio alle 15 di domani. Oltre 40 gli spazi presenti in tutta la città per accogliere i vari visitatori. Ci sarmusei civici, teatri, biblioteche comunali, cinema e molto altro, aperti in via del tutto eccezionale. Tante possibilità sartotalmente gratuite. Vediamo insieme i principali protagonisti, gli appuntamenti e il programma. Ricordiamo che l’ingresso sarà consentito nel rispetto delle normative vigenti sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo Gennaio Christine Lagarde: Choc più forti senza lo scudo dell'euro Fu così" Il primo gennaio è sempre stato per me un giorno speciale. È l'inizio di un nuovo anno, come lo è per tutti, ma è anche il mio compleanno. Il 1°gennaio del 2002 c'era anche un altro motivo ...

Obbligo vaccinale di fatto e Quirinale, spunta il piano di Draghi per mettere all'angolo i partiti ... perché il super green pass potrebbe diventare obbligatorio per tutti i lavoratori, o gran parte di essi, già nel nuovo pacchetto di misure che saranno varate probabilmente il 5 gennaio, nel primo ...

Le previsioni meteo per sabato primo gennaio Il Post Oneplus 10 Pro - il nuovo top di gamma sarà lanciato l'11 gennaio Mancano poche ore al termine del 2021, l'anno che sta per iniziare si profila denso di novità già dai primi giorni. Uno degli smartphone più attesi senza ombra di dubbio è OnePlus 10 Pro, dispositivo ...

Oroscopo Paolo Fox 2022, I Fatti Vostri: previsioni dell’anno segno per segno Oroscopo Paolo Fox 2022 a I Fatti Vostri: le previsioni astrologiche dell'anno nuovo dei primi quattro segni E' arrivata la tanto attesa puntata de I ...

