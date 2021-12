Previsioni Meteo della Mattina di Venerdì 31 Dicembre 2021

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ecco ledel 31a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 31? Al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti

Le previsioni meteo del 31 dicembre indicano che trascorreremo le ultime ore dell'anno con l'anticiclone africano, tra caldo anomalo per il periodo, sole su gran parte d'Italia ma anche nebbie e foschia. Sarà un ultimo dell'anno caldo quello che si preannuncia per domani a Roma e nel Lazio. Venerdì 31 dicembre le temperature massime arriveranno fino a 17 gradi, un caldo anomalo con clima primaverile.