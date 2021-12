Premier League, rinviato per Covid il match tra Newcastle e Southampton (Di venerdì 31 dicembre 2021) ù Tramite un annuncio sui proprio profili ufficiali, il Newcastle ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della sfida contro il Southampton, inizialmente in programma questa domenica. Il motivo sono, ovviamente i tanti positivi al Covid del club stesso. Questo è quindi il secondo match del club rinviato proprio per questo motivo dopo l’annullamento di quella contro l’Everton in programma giovedì scorso. SITO Newcastle SITO Southampton SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) ù Tramite un annuncio sui proprio profili ufficiali, ilha annunciato il rinvio a data da destinarsi della sfida contro il, inizialmente in programma questa domenica. Il motivo sono, ovviamente i tanti positivi aldel club stesso. Questo è quindi il secondodel clubproprio per questo motivo dopo l’annullamento di quella contro l’Everton in programma giovedì scorso. SITOSITOSportFace.

