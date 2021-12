Porte chiuse alla Russia. Ecco come sarà il G7 tedesco del 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il secondo di Joe Biden da presidente degli Stati Uniti. Il primo, dopo 16 anni, senza Angela Merkel alla guida della Germania. Il G7 del 2022, sotto la presidenza tedesca, sarà “pioniere di un’economia neutrale per il clima e di un mondo giusto”. Ad annunciarlo, nel suo discorso di capodanno trasmesso da diverse emittenti radiotelevisive tedesche la sera del 31 dicembre, il neo-cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Siamo all’inizio di un nuovo decennio. Ci avviamo verso un nuovo tempo”, un tempo “che sarà positivo se lo plasmiamo attivamente, perché fa la differenza che prendiamo risolutamente il nostro destino nelle nostre mani”. Uscita e ripresa della pandemia Covid-19 e lotta ai cambiamenti climatici, assieme alla tassazione delle multinazionali, avevano guidato anche il G7 nel giugno ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il secondo di Joe Biden da presidente degli Stati Uniti. Il primo, dopo 16 anni, senza Angela Merkelguida della Germania. Il G7 del, sotto la presidenza tedesca,“pioniere di un’economia neutrale per il clima e di un mondo giusto”. Ad annunciarlo, nel suo discorso di capodanno trasmesso da diverse emittenti radiotelevisive tedesche la sera del 31 dicembre, il neo-cancelliereOlaf Scholz. “Siamo all’inizio di un nuovo decennio. Ci avviamo verso un nuovo tempo”, un tempo “chepositivo se lo plasmiamo attivamente, perché fa la differenza che prendiamo risolutamente il nostro destino nelle nostre mani”. Uscita e ripresa della pandemia Covid-19 e lotta ai cambiamenti climatici, assiemetassazione delle multinazionali, avevano guidato anche il G7 nel giugno ...

