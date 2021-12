Poche le disdette negli agriturismo bene le prenotazioni per il?Capodanno

(Di venerdì 31 dicembre 2021) di Monica De Santisleregistrateagriturismi salernitani per il Capodanno 2021. A confermarlo è Enzo?Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno che in una nota comunica che la crescita dei contagi da Covid, l’inasprimento delle restrizioni imposte dal Governo e il timore da corsa ai tamponi, non travolge gli agriturismi salernitani che mantengono, aore dal Capodanno, un discreto numero disia per la cena del 31 che per il pranzo dell’1 gennaio. Pochissime finora lea dimostrazione che gli agriturismi vengono considerati, per tipologia e spazi, luoghi sicuri e affidabili. Lo conferma un monitoraggio Coldiretti Salerno. “I nostri associati registrano pochissimee mancate– ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Bar in difficoltà Poche disdette nei ristoranti - Aostaoggi : Disdette e poche presenze: Valtournenche chiederà sostegno alla Regione - rep_napoli : Napoli, grandi alberghi, Natale con disdette e poche prenotazioni. Maione (Vesuvio): “Un disastro” [di Tiziana Cozz… -

Ultime Notizie dalla rete : Poche disdette

Lo sanno bene i ristoratori che, da un lato, hanno visto una pioggia diabbattersi sui ... Sui laghi lestrutture aperte rischiano di chiudere fino a Pasqua. È necessaria la riconferma ...... aore dal Capodanno, un discreto numero di prenotazioni sia per la cena del 31 che per il pranzo dell'1 gennaio. Pochissime finora lea dimostrazione che gli agriturismi vengono ...di Maria Giulia Pensosi Fumata nera per Capodanno, festeggiamenti per 'pochi intimi'. Sono tante le famiglie umbre in quarantena e altrettante quelle che rinunciano a scambiarsi gli auguri 'per precau ...Di giorno c’è giro, anche se manca la neve, le giornate sono bellissime per fare passeggiate in montagna Ora come ora zero; la scorsa estate abbiamo lavorato bene, oltre le aspettative, perché è diffi ...