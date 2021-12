Più multi più guadagni. Cosa c'è nel contratto integrativo della polizia locale di Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Più multe, stipendi più alti. All’interno del contratto integrativo firmato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri c’è un piccolo comma che potrebbe far tremare automobilisti e scooteristi Romani. All’articolo 29 del contratto si legge che parte dei proventi delle multe potrà essere utilizzato per: “Erogare una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato fino a un massimo del 20 per cento”. In pratica, i premi di produzione dei comandanti della polizia locale saranno legati al numero di multe comminate. Più il tesoretto da verabali sarà ricco, più denaro da distribuire nei premi ci sarà. L’articolo 208 del codice della Strada stabilisce per legge che almeno il 50 per cento dei fondi derivanti dalle multe debba essere destinato a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Più multe, stipendi più alti. All’interno delfirmato dal sindaco diRoberto Gualtieri c’è un piccolo comma che potrebbe far tremare automobilisti e scooteristini. All’articolo 29 delsi legge che parte dei proventi delle multe potrà essere utilizzato per: “Erogare una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato fino a un massimo del 20 per cento”. In pratica, i premi di produzione dei comandantisaranno legati al numero di multe comminate. Più il tesoretto da verabali sarà ricco, più denaro da distribuire nei premi ci sarà. L’articolo 208 del codiceStrada stabilisce per legge che almeno il 50 per cento dei fondi derivanti dalle multe debba essere destinato a ...

Vincenzogalli1 : @andreapezzi Più di metà dei dipendenti del Comune dove vivo (minimo bi dosati) sono positivi. Il focolaio? Una cena tra multi vaxxinati ?????? - venutadalmare : secondo me gravissimo che non ci sia una legge, qualsiasi cosa, che quantomeno multi le persone che diffondono noti… - AOmega_Crypto : 8) Wallets come gateway Presto, tutti utilizzeranno i loro wallets più delle app banking della TradFi. Alcuni prim… - AJAZUHA : @bexnett pity 0, ho pullato keqing con una multi e ho 86 fates da parte... quindi teoricamente per uno dei due ries… - MarinaGalby : @pills_ofscience I vaccinati che si ammalano sono un po’ più protetti dai danni multi organo? Sono trivaccinata e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Più multi NAD C399 " Ampli DAC digitale ibrido Si tratta anche del primo amplificatore che incorpora l'MDC2 , la più recente generazione della ... è il caso per esempio della correzione della stanza Dirac Live , streaming di musica multi - room ...

Talento, coaching e sinergie:per l'artista lucano Giacomo Aula fine d'anno sul palcoscenico Notissime le sue collaborazioni con gli evansiani Larry Schneider ed Eliot Zigmund mentre il suo gruppo più recente è HRK Hot Red Keys, trio elettrico multi - organico, legato a un rarissimo organo ...

Covid nei bambini e sindrome di simil-Kawasaki (o Mis-C), sintomi e cure Quotidiano di Sicilia Si tratta anche del primo amplificatore che incorpora l'MDC2 , larecente generazione della ... è il caso per esempio della correzione della stanza Dirac Live , streaming di musica- room ...Notissime le sue collaborazioni con gli evansiani Larry Schneider ed Eliot Zigmund mentre il suo grupporecente è HRK Hot Red Keys, trio elettrico- organico, legato a un rarissimo organo ...